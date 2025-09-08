İzmir'de polislerimizi şehit eden katil yakalandı: İşte ilk görüntüler

Son dakika haberine göre Türkiye güne acı bir olayla başladı...

İzmir güne silah sesleriyle uyandı.

Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

2 POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU, 6 YARALI VAR

15 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı belirtilen saldırıda, 1. sınıf emniyet müdürü ve 1 polis memuru şehit oldu, 6 kişi de yaralandı.

KAÇIŞ ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın pompalı tüfekle koştuğu ve bir apartman boşluğuna girdiği görüldü.

SALDIRGAN VE SİLAHIN İLK GÖRÜNTÜLERİ

Saldırının hemen ardınan polis ekipleri çalışma başlattı. Saldırı bölgesini ablukaya alan ekipler saldırganı kısa sürede yakaladı

aralı ele geçirilen saldırgan ve kullandığı silah da kameralara yansıdı.