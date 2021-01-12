İzmir'de polisten 'helal olsun' dedirten davranış

İzmir'de polisten 'helal olsun' dedirten davranış

İzmir'in Tire ilçesinde, trafik polisinin kürekle yolda biriken çamur ve kumu temizle görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

İzmir'den kameralara yansıyan bir görüntü yürekleri ısıttı...

Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde yürütülen altyapı çalışmaları sonrası yolda kum ve çamur birikintisi oluştu.

Araçların yolun çamurlu olduğu kısmı kullanmaması ve trafik yoğunluğu oluşması üzerine bölgede görevli trafik polisi İbrahim Salum, temin ettiği kürekle yolu temizledi.

POLİS KÜREKLE YOLU AÇTI, SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Polisin yoldaki çamur birikintisini temizleme anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendikten sonra sosyal medyada da paylaşıldı.

Kısa sürede ilgi gören görüntülerde Salum'a destek mesajlar verildi.