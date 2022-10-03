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    İzmir'de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yakanlar yakalandı

    İzmir'de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yakanlar yakalandı

    İzmir Çiğli'de rakı masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtarak ateşe verdikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan 2 şahıs, tespit edilerek gözaltına alındı.
    • 03.10.2022 - 20:41
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 21:08
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    İzmir’in Çiğli ilçesinde 26 Eylül günü sosyal medyaya düşen görüntülerde, rakı masasında alem yapan iki saygısız, kimsenin beklemediği bir provakasyona imza attı.

    Kur’an-ı Kerim’i yırtıp yaktılar

    İnsanların inançlarıyla dalga geçen 2 şahıs, yanlarında bulunan Kur’an-ı Kerim’i yırtarak ateşe verdi. Söz konusu şahıslar, o anlara ilişkin çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

    İslam’a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların, daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

    Olay sonrası emniyet ekipleri, şahısların yakalanması için harekete geçti.

    Kimlikleri tespit edilen 2 kişi gözaltında

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan çalışmalar sonucu iki şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

    Bakan Soylu, açıklamasında "İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." ifadelerini kullandı.

    İzmir de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yakanlar yakalandı #1

    İzmir'de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yaktılar VİDEO ARŞİV

    İzmir de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yakanlar yakalandı #2

    İzmir de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yakanlar yakalandı #3


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