İzmir'de Rıza Bey Apartmanı'ndan kurtarılan Ayda'nın yakını: Sağlık durumu iyi

Depremden 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in yakını, sağlık durumunun iyi olduğunu ve bilincinin açık olduğunu söyledi.

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz yığınına dönen Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'ndan 91 saat sonra bir mucize çıktı.

Sağlıklı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in yakını Anıl Candan, minik çocuğun sağlık durumun iyi olduğunu söyledi.

AYDA'NIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Minik Ayda'nın depreme annesi Fidan Gezgin ile birlikte yakalandığını ve şu an annesine ulaşılmak üzere olduğunu söyleyen Candan, "Annesinin de yanında olduğunu düşünüyorlar.

Banyo tarafında yakalanmışlar depreme. Şu an için her şey yolunda. Annesine ulaşılmaya çalışıyor. Depremden 2 saat sonra ulaşılmaya çalışıldı, telefon çaldı ama ulaşılamadı.

Yakın zamanda annesinden de iyi bir haber alacağımızı düşünüyoruz. Sağlık durumu iyi Ayda'nın, bilinci açık." dedi.

91'inci saatte gelen mucize: Ayda bebek FOTO GALERİ

SAĞLIK BAKANI YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğunu, şuurunun açık olduğunu ifade belirtti.

Güven, "Durumu iyi sıkıntısı yok. Genel olarak problem görünmüyor. Şuuru açık. hayati fonksiyonlarda problem yok. Kan, böbrek, idrar tahlilleri yapılacak. Hocalarımız müdahale yaptı fakat biz göremedik. Takipleri sürüyor. Bütün yaralı hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Ayda bebeğin ambulansa hastaneye getirilişi VİDEO

