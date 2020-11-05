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    İzmir'de Rızabey Apartmanı'nın önüne karanfiller bırakıldı

    İzmir'de Rızabey Apartmanı'nın önüne karanfiller bırakıldı

    İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin anısına Rızabey Apartmanı'nın önüne karanfiller konuldu. Hayatını kaybedenlerin yakınları uzun süre gözyaşı döktü.
    • İHA
    • 05.11.2020 - 20:25
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 21:47
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    Türkiye'yi sarsan 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminin üzerinden bir hafta geçti.

    Şehirde depremin izleri silinmeye çalışılırken, hayatını kaybeden 114 kişinin acısı hala Türkiye'nin yüreğinde.

    İzmir'de Rızabey Apartmanı'nın önüne karanfiller bırakıldı VİDEO

    KARANFİL BIRAKTILAR

    Onlarca kişi, akşam saatlerinde 34 kişinin hayatını kaybettiği Rızabey Apartmanı'nın önüne geldi.

    Karanfillerin bırakıldığı alanda mumlar yakıldı. Yıkılan apartman önüne gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının dakikalarca gözyaşı dökmesi alandaki herkesi duygulandırdı.

    Yıkılan Rıza Bey Apartmanı önünde yürek burkan görüntüler VİDEO

    İzmir de Rızabey Apartmanı nın önüne karanfiller bırakıldı #1

    İzmir de Rızabey Apartmanı nın önüne karanfiller bırakıldı #2

    İzmir de Rızabey Apartmanı nın önüne karanfiller bırakıldı #3

    İzmir de Rızabey Apartmanı nın önüne karanfiller bırakıldı #4

    İzmir de Rızabey Apartmanı nın önüne karanfiller bırakıldı #5

    İzmir de Rızabey Apartmanı nın önüne karanfiller bırakıldı #6

    İzmir de Rızabey Apartmanı nın önüne karanfiller bırakıldı #7

    İzmir de Rızabey Apartmanı nın önüne karanfiller bırakıldı #8

    İzmir de Rızabey Apartmanı nın önüne karanfiller bırakıldı #9

    İzmir de Rızabey Apartmanı nın önüne karanfiller bırakıldı #10

    İzmir de Rızabey Apartmanı nın önüne karanfiller bırakıldı #11

    İzmir de Rızabey Apartmanı nın önüne karanfiller bırakıldı #12

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