İzmir'de sağanağın ardından yıldırım düşmesi kameraya yansıdı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından İzmir'de etkili olan sağanak beraberinde şimşek ve gök gürültülerini getirirken düşen yıldırım, araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İHA

Yurt genelinde soğuk hava etkilerini göstermeye devam ediyor.

Birkaç haftadır süren güneşli günlerin ardından yağmur tekrar yüzünü gösterdi.

Bu illerden biri de İzmir oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmasının ardından sabah saatlerinde kentte sağanak etkili oldu.

Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Sağanak yağışın ardından trafikte yoğunluk yaşayan araç sürücüleri zor durumda kaldı.

Araçlar sular altında kaldı

Öte yandan yağmurun yağmasıyla birlikte bir dere taşarken, araçlar sular içinde mahsur kaldı.

Yıldırım düşme anı kameraya yansıdı

Yoğun yağış beraberinde gök gürültüsü ve şimşekleri de peşinde getirirken, İzmir Çevre Yolu'nda seyir halinde olan bir aracın kamerasına, yıldırım düşme anları saniye saniye yansıdı.

Akşam saatlerine kadar etkili olacak

Sağanak yağış kısa sürede kentte etkisini yitirirken, akşam saatlerine kadar hafif yağışın zaman zaman etkili olabileceği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)