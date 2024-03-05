Yurt genelinde soğuk hava etkilerini göstermeye devam ediyor.
Birkaç haftadır süren güneşli günlerin ardından yağmur tekrar yüzünü gösterdi.
Bu illerden biri de İzmir oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmasının ardından sabah saatlerinde kentte sağanak etkili oldu.
Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Sağanak yağışın ardından trafikte yoğunluk yaşayan araç sürücüleri zor durumda kaldı.
Araçlar sular altında kaldı
Öte yandan yağmurun yağmasıyla birlikte bir dere taşarken, araçlar sular içinde mahsur kaldı.
Yıldırım düşme anı kameraya yansıdı
Yoğun yağış beraberinde gök gürültüsü ve şimşekleri de peşinde getirirken, İzmir Çevre Yolu'nda seyir halinde olan bir aracın kamerasına, yıldırım düşme anları saniye saniye yansıdı.
Akşam saatlerine kadar etkili olacak
Sağanak yağış kısa sürede kentte etkisini yitirirken, akşam saatlerine kadar hafif yağışın zaman zaman etkili olabileceği bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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