İzmir'de sağanak yağış başladı! Yollar göle döndü Meteoroloji'den yapılan sağanak yağış uyarılarının ardından etkisini gösteren sağanak yağış kenti etkisi altına alırken hayat olumsuz etkilendi.

AA

Yurtta yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor...

Sağanak yağışlar yurdun birçok noktasında etkisini sürdürüyor.

İç Anadolu ve çevresinde etkili olan yağmurun yarın batı illerinde etkili olması bekleniyor.

Yağışlardan etkilenen İzmir için Meteoroloji'den yeni uyarı geldi.

Baskınlara karşı uyarı

Yapılan açıklamada, İzmir il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın yarın 09.00'da başlayacağı ve gece saatlerine kadar yerel kuvvette (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olası muhtemel riskler nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Su baskınları oluştu

Öte yandan kentte sabah etkisini gösteren sağanak, trafikte aksamalara neden oldu.

Bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı.