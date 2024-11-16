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İzmir'de sağanak yağış: Çeşme'de yollar göle döndü

İzmir'de sağanak yağış: Çeşme'de yollar göle döndü İzmir’in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp sürüklendi. İlçedeki etkili yağışın devam ettiği öğrenildi.