İHA

İzmir’de, dün başlayan ve aralıklarla yağan sağanak yağmur, kentin birçok ilçesinde etkili olmuştu.

Kentte etkili olan sağanak yağış sokakları ve yolların göle çevirdi.

İZMİR'DEN SAĞANAK MANZARALARI

Trafikte bulunan sürücüler ile vatandaşların zor anlar yaşadığı kentte, bugün de aralıklarla yağmur etkisini göstermeye devam ediyor.

Çeşme’de ise sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle döndü.

ÇEŞME'DE MASALAR VE SANDALYELER AKINTIYA KAPILDI

Masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp sürüklendi.

İlçede hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışın devam ettiği öğrenildi.

EN SON MAKAMINA OTURTTUĞU KÖPEKLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan Çeşme'de etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokakların göle dönmesi, akıllara Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'yi getirdi.

Denizli, en son geçtiğimiz mayıs ayında makam koltuğuna bir köpeği oturtmasıyla gündeme gelmişti.

Denizli'nin paylaştığı kare ise sosyal medyada alay konusu olmuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Can Badak
Editor