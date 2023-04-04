İzmir'de sağanak yağış etkisini gösterdi! Vatandaşlar yolda kaldı Kentte sağanak yağışların etkisini göstermesinin ardından birçok cadde ve sokak sular altında kalırken vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak yürüdü.

İHA

İzmirlilerin yağmur yağması çilesi başlıyor...

Vatandaşların yağmur duasına çıktığı yağışlar dört gözle beklenirken kentlerde etkisini gösterdi.

Kurak geçen kış sezonunun ardından yurdun birçok noktasında etkisini gösteren sağanak yağışlar toprağa can suyu oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Beklenen yağışlar vatandaşların yüzünü güldürürken İzmir için yağmur işkence oldu.

İzmir'de yağış başladı

Meteorolojinin uyarısının ardından İzmir'de sabahın ilk saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Yer yer dolu yağışının da görüldüğü kentte özellikle Bornova ve Buca ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkardı

Bornova Pınar Caddesi'nde bulunan sürücüler, biriken yağmur suları nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlarda biriken yağmur sularından geçebilmek için ayakkabılarını ve çoraplarını çıkardı.

Gün boyu devam edecek

Yağmurun gün boyunca etkili olmasının beklendiği öğrenildi.