İzmir'de sağanak yağış sonrası caddeler ve sokaklar göle döndü İzmir’de etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Araçların adeta suya gömüldüğü kentte, kimi vatandaşlar göle dönen yollarda duraklara sığındı, kimisi ise paçalarını sıvayıp yolun karşısına geçti.

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İHA

Yurt genelinde kış, etkisini göstermeye başladı.

Bazı iller, sağanak yağışın etkisi altında kalırken İzmir de bundan nasibini aldı.

Kentte, Meteoroloji'nin uyarısının ardından beklenen sağanak yağış başladı.

Bu doğrultuda dün akşam saatlerinde yağmaya başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı felç etti.

Caddeler ve sokaklar göle döndü: Vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle merkez ilçelerden özellikle Buca ve Bornova’da caddeler ve sokaklar adeta göle döndü.

Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı vatandaşlar çareyi otobüs duraklarına sığınmakta bulurken, bir kadın ise çorabını ve ayakkabısını çıkarıp paçalarını katlayarak göle dönen yolda yürüyüp yoluna devam etti.

Araçlar sulara gömüldü: İş yerlerini su bastı

Dikili ilçesinde ise etkili olan sağanak nedeniyle araçlar adeta sulara gömüldü, bazı iş yerini ise su bastı.

Özellikle Şehit Sami Akbulut Caddesi’nde sağanak sonrası biriken sular, hem vatandaşlara hem araç sürücülerine hem de esnafa zor anlar yaşattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)