İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı kapsamında, köpek sayımına başladı.

İlçe belediyelerinin de destek verdiği projede, sayım ekipleri sokaklarda tespit ettikleri her hayvanı kayıt altına alıyor.

Köpeklerin kısır olup olmadığı, cinsiyeti, varsa tasma ve küpesi ile yaşları not ediliyor. Fotoğraflanan hayvanların bulunduğu alanın koordinatları veri tabanına giriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile Kent Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmanın sonunda, mahallelerdeki köpeklerin dağılım haritası çıkarılacak.

Sahipsiz hayvanların yoğunlaştığı bölgeler netleştirilecek. Büyükşehir Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı kapsamına sahada kedilerin de sayımını yapıyor. Böylelikle kentte mahalle bazında kedi sayısı ile ilgili veri elde edilecek.

İLK ÖNCE 11 İLÇEDE ÇALIŞMA YAPILACAK

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürlüğü'nde Biyolog olarak görev yapan Ömer Döndüren, ilk etapta 11 metropol ilçede sahipsiz hayvan sayımını yapacaklarını belirtti.

Türkiye’de ilk kez İzmir’de böyle bir çalışmanın yapıldığını aktaran Ömer Döndüren, “Bizim için en önemli verilerden biri sokaktaki köpeklerin yüzde kaçı kısır? Çünkü biz bunu bilmiyoruz. İzmir'de yılda kaç kedi, köpek kısırlaştırılıyor? Bunu biliyoruz. İlçe belediyelerinde ve Büyükşehir’de bunların verileri var. Ama sokaktaki durumu bilmiyoruz. O nedenle bu güzel bir veri olacak.” dedi.

POPÜLASYON KONTROL ALTINDA TUTULACAK

Bu sayımı daha sonraki yıllarda yine tekrarlayacaklarını ifade eden Biyolog Ömer Döndüren, hedeflerini şu sözlerle açıkladı:

“Böylece popülasyonun nereye gittiğini, nasıl değiştiğini, azalma veya artış eğilimlerini belirleyeceğiz. Bizim niyetimiz sokaktaki köpekleri bir şekilde uyutmak ya da farklı çözümler değil. Kısırlaştırmayı artırarak, sayıları takip ederek, popülasyonu kontrol altına almak istiyoruz. Daha önce hiç sayım yapılmamış. Elde edeceğimiz veriler ile gelecekteki politikalarımız şekillenecek.”

EYLEM PLANI

Hazırlanan eylem planı kapsamında; paydaşlarla ilişkilerin ve iş birliklerinin geliştirilmesi, durum tespiti ve kapasite artırımı sağlanacak.

Sahipsiz köpek popülasyonunun yönetilmesine yönelik çalışmalar hazırlanacak. Taktiksel şehircilik çözüm atölyesi yapılacak.

Tüm kayıtların doğru ve güncel tutulması için dijital altyapı iyileştirilecek. Bakımevi kapasite ve nitelik artışı sağlanacak.

SAYIM NASIL YAPILIYOR?

Sahiplendirme çalışmalarına özel önem verilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin personel ile altyapısının iyileştirilmesi sağlanacak.

Belirlenen metodoloji uyarınca saha araştırmaları yürütülecek.

Köpek popülasyonunun insan sağlığı ve diğer hayvanların sağlığına yönelik olarak taşıdığı risklerin azaltılması için çalışmalar hayata geçirilecek.