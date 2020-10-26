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- İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi.
İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi.
İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bir kişi daha yaşamını yitirdi.
- AA
- 26.10.2020 - 20:48
Türkiye genelinde, sahte içkiden zehirlenmeler sonucu can kayıpları artmaya devam ediyor.
İZMİR'DE ÖLÜ SAYISI 36'YA ÇIKTI
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle kentte özel bir hastanede tedavi gören M.A. (53) hayatını kaybetti.
M.A'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi.