Başıboş sokak köpeği sorunu, Türkiye'nin en ciddi sorunlarının başında geliyor.
Bunun yanında sahipli fakat vahşi türlerden olduğu için belli önlemler almadan sokağa çıkartılması yasaklı türler de sık sık tehlikeye neden oluyor.
Tasmasız ağızlıksız sokakta doberman
Bu kapsamda İzmir'de, kurallara göre ağızlık ve tasma takılmadan sokakta serbestçe dolaşması yasak olan doberman cinsi bir köpek saldırganlaştı.
Bir dükkan önünde bekleyen insanlardan birine hamle yaparak ısırmaya çalışan köpek, daha sonda aynı sokaktaki polislere yöneldi.
Polis tabancayla vurdu
Koşarak yaklaşan köpek, polisin silahla müdahalesiyle durduruldu.
Polis memuru kendisine saldırmaya çalışan köpeği tabanca ile vurdu.
Polise tepki gösterdiler
Köpeğin sahipleri olduğu tahmin edilen iş yeri önündeki şahıslar olaydan sonra polise tepki gösterdi.
Şahıslar, saldırgan köpeği veterinere götürse de kurtaramadı.
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