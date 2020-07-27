Dolar
6.8504
0.035%
Euro
8.0523
0.8731%
Altın
1936.72
1.8506%
Borsa
1199.61
0.637%
G. Altın
426.643
1.8637%
Bitcoin
70619.57
6.7666%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    İzmir'de Sanak Sokağı'ndaki arılar görenleri korkuttu

    İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Sanat Sokağı binlerce arının istilasına uğradı. Yaşanan ilginç görüntü cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 13:59
    • Güncelleme : 27.07.2020 - 13:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de Sanak Sokağı'ndaki arılar görenleri korkuttu

    İzmir'in Urla ilçesinde dün akşam saatlerinde ilçede bulunan sanat sokağında meydana gelen olayda, özellikle hafta sonu birçok kişi tarafından ziyaret edilen Sanat Sokağı bir anda binlerce arının istilasına uğradı.

    GÖRENLER PANİK YAŞADI

    İddiaya göre, bölgedeki bir kovandan gelen arıları gören vatandaşlar panik yaşarken, bazı vatandaşların arılar tarafından sokuldukları da öğrenildi.

    İzmir'in Urla ilçesinde arı istilası- İZLE

    O ANLAR BÖYLE KAYDEDİLDİ

    Arıların Sanat Sokağı'nı istilası cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde arıların sokakta koloni halinde uçmaları ve vatandaşların yaşadığı şaşkınlık görüntülendi.

    İzmir'de Sanak Sokağı'ndaki arılar görenleri korkuttu #1

    İzmir'de Sanak Sokağı'ndaki arılar görenleri korkuttu #2

    İzmir'de Sanak Sokağı'ndaki arılar görenleri korkuttu #3

    İzmir'de Sanak Sokağı'ndaki arılar görenleri korkuttu #4

    Görüş Bildir