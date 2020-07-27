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- İzmir'de Sanak Sokağı'ndaki arılar görenleri korkuttu
İzmir'de Sanak Sokağı'ndaki arılar görenleri korkuttu
İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Sanat Sokağı binlerce arının istilasına uğradı. Yaşanan ilginç görüntü cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
- Haber Merkezi
- 27.07.2020 - 13:59
- Güncelleme : 27.07.2020 - 13:59
İzmir'in Urla ilçesinde dün akşam saatlerinde ilçede bulunan sanat sokağında meydana gelen olayda, özellikle hafta sonu birçok kişi tarafından ziyaret edilen Sanat Sokağı bir anda binlerce arının istilasına uğradı.
GÖRENLER PANİK YAŞADI
İddiaya göre, bölgedeki bir kovandan gelen arıları gören vatandaşlar panik yaşarken, bazı vatandaşların arılar tarafından sokuldukları da öğrenildi.
İzmir'in Urla ilçesinde arı istilası- İZLE
O ANLAR BÖYLE KAYDEDİLDİ
Arıların Sanat Sokağı'nı istilası cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde arıların sokakta koloni halinde uçmaları ve vatandaşların yaşadığı şaşkınlık görüntülendi.