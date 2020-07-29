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- İzmir'de şehir magandası trafikte havaya ateş açtı
İzmir'de şehir magandası trafikte havaya ateş açtı
İzmir'de aracıyla seyir halinde olan sürücü camdan elini çıkararak silahıyla defalarca havaya ateş etti.
- DHA
- 29.07.2020 - 19:08
İzmir Kaynaklar'da, onlarca aracın seyir halinde olduğu çevre yolunda otomobilinin camı açan kimliği belirsiz sürücü, tabancasını çıkardı.
ÇEVRESİNDEKİLERİ UMURSAMADI, DEFALARCA HAVAYA ATEŞ AÇTI
Çevresindekileri hiçe sayan ve trafiği tehlikeye atan sürücü, defalarca havaya ateş açtı.
Sürücü daha sonra yoluna devam ederken, sosyal medyada da paylaşılan görüntü tepki çekti.