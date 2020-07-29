Dolar
6.9775
0.6287%
Euro
8.2315
1.18%
Altın
1960.38
0.1011%
Borsa
1135.55
-1.4878%
G. Altın
440.365
0.8004%
Bitcoin
78449.15
2.8276%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    İzmir'de şehir magandası trafikte havaya ateş açtı

    İzmir'de aracıyla seyir halinde olan sürücü camdan elini çıkararak silahıyla defalarca havaya ateş etti.
    • DHA
    • 29.07.2020 - 19:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de şehir magandası trafikte havaya ateş açtı

    İzmir Kaynaklar'da, onlarca aracın seyir halinde olduğu çevre yolunda otomobilinin camı açan kimliği belirsiz sürücü, tabancasını çıkardı.

    ÇEVRESİNDEKİLERİ UMURSAMADI, DEFALARCA HAVAYA ATEŞ AÇTI

    Çevresindekileri hiçe sayan ve trafiği tehlikeye atan sürücü, defalarca havaya ateş açtı.

    Sürücü daha sonra yoluna devam ederken, sosyal medyada da paylaşılan görüntü tepki çekti.

    İzmir'de şehir magandası trafikte havaya ateş açtı #1

    İzmir'de şehir magandası trafikte havaya ateş açtı #2

    Görüş Bildir