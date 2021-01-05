4 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Fethi Sekin, meslektaşları tarafından saygı turuyla anıldı.

5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in vefatının ardından 4 yıl geçti.

Rahmetle yad edilen şehit Sekin için bugün İzmir'de saygı turu düzenlendi.

MESLEKTAŞLARI SEKİN İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Sekin'in meslektaşları, İzmir Adliyesi C Kapısı önündeki Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi'nde sosyal mesafe tedbirlerine uyarak ekip otoları ve motosikletleriyle bir araya geldi. Polis ekipleri, burada Türk bayrağı ve Fethi Sekin posteri açtı.

Sirenler eşliğinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak Meydanı'na kadar saygı turu atan polis ekiplerini, cadde ve sokaklardaki İzmirliler alkışlarıyla destekledi.

Ekipleri Konak Meydanı'nda karşılayan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, gazetecilere Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

İzmir'de, şehit polis memuru Fethi Sekin için saygı turu düzenlendi VİDEO