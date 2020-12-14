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    İzmir'de sel felaketinin boyutu

    İzmir'de sel felaketinin boyutu

    İzmir’de 4 gün boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle deniz taşarken, sele kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
    • AA
    • 14.12.2020 - 11:15
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 12:38
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    İzmir'de etkili olan yağmurun ardından Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde deniz suları yükselerek taştı.

    Sahil bandında bulunan sitelerin bahçeleri ile yollar su altında kaldı. Vatandaşlar, araçlarını kurtarmak için seferber oldu.

    SULAR TAHLİYE EDİLİYOR

    Çeşitli ilçelerden gelen itfaiye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı. Bazı araçlar ise çekici yardımıyla bölgeden çıkarıldı.

    İzmir'de sel felaketinin boyutu ViDEO

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    İzmir'in Menderes ilçesinde de araçlarıyla sel sularına kapılarak kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

    İzmir de sel felaketinin boyutu #1

    İzmir de sel felaketinin boyutu #2

    İzmir de sel felaketinin boyutu #3

    İzmir de sel felaketinin boyutu #4

    İzmir de sel felaketinin boyutu #5

    İzmir de sel felaketinin boyutu #6

    İzmir de sel felaketinin boyutu #7

    İzmir de sel felaketinin boyutu #8

    İzmir de sel felaketinin boyutu #9

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