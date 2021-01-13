Buca ilçesinde sel sularında sürüklenen kadın, bekçiler tarafından kurtarıldı. O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağış gece saatlerinde etkili olurken, birçok ilçede sağanak yağış sebebiyle sel meydana geldi.

Buca ilçesinde Gaziosmanpaşa ve Özbekistan caddelerinin kesiştiği noktada 66 yaşındaki Bahtiye Tuna isimli kadın sel sularına kapıldı.

Sele kapılan Tuna, bölgedeki bekçiler tarafından kurtarılarak polis aracıyla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde sürüklenmeye bağlı yaralar oluşan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir'de sel sularında sürüklenen kadının kurtarılma anı VİDEO



O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Sel sularında sürüklenen kadının kurtarılma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sel sularına kapılan ve tırın altına sürüklenen yaşlı kadının bekçiler tarafından kurtarılması yer aldı.

MOTORUYLA SULARIN İÇİNDE KALDI

Aynı ilçede bir başka noktada ise kabaran sel sularının ortasında kalan motokurye de zor anlar yaşadı. Bir anda motoruyla suların ortasında kalan ve ayağını sıkıştıran kuryeye çevredekiler yardım etti.

İzmir'de sel sularına yakalanan motosikletlinin korku dolu anları VİDEO

