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    İzmir'de selden etkilenen 1228 aileye nakdi yardım dağıtılıyor

    3 milyon 819 bin lira nakdi yardım, 12 ilçede tespit edilen ailelere teslim edilmeye başlandı.
    • AA
    • 16.03.2021 - 13:31
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 14:04
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    İzmir'de selden etkilenen 1228 aileye nakdi yardım dağıtılıyor

    İzmir'de 2 Şubat'ta meydana gelen sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemiş, can kayıpları yaşanmıştı.

    Hayatın altüst olduğu kentteki birçok ev ve iş yerinde sel felaketi nedeniyle hasar meydana geldi.

    İzmir Valiliği, felakette zarar gören ailelere nakdi yardımların dağıtılmaya başlandığını bildirdi.

    İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIMLAR TESLİM EDİLİYOR

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, selin etkili olduğu ilk andan itibaren vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla gönderilen 3 milyon 819 bin lira nakdi yardım, 12 ilçe kaymakamlığınca tespit edilen ihtiyaç sahibi 1228 aileye teslim edilmeye başlandı.

    İzmir de selden etkilenen 1228 aileye nakdi yardım dağıtılıyor #1

    VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLİYOR

    Vali Yavuz Selim Köşger, Konak ilçesinde yaşayan ve selden zarar gören Sultan Civciv ile Didem Yıldırım'a Bakan Selçuk adına yardım çeklerini verdi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Köşger, devletin, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu kaydederek, son zamanlarda kentte meydana gelen afetler kapsamında vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

    Nakdi yardımların ilçe kaymakamlıklarına aktarıldığını, ödemelerin ailelere yapılmaya başlandığını aktaran Köşger, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Selçuk'a İzmirliler adına teşekkür etti.

    İzmir'de yaşanan sel felaketi hayatı altüst etti ViDEO

    İzmir de selden etkilenen 1228 aileye nakdi yardım dağıtılıyor #2

    İzmir de selden etkilenen 1228 aileye nakdi yardım dağıtılıyor #3

    İzmir de selden etkilenen 1228 aileye nakdi yardım dağıtılıyor #4

    İzmir de selden etkilenen 1228 aileye nakdi yardım dağıtılıyor #5

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