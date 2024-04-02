İzmir'de sezonun ilk kruvaziyeri Türk kara sularına girdi

İHA
Avrupa turizminde önemli bir lokasyona sahip olan Türkiye, yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.
Bu yılın ilk kruvaziyeri ise Türk kara sularına yanaştı.
707 yolcu ile İzmir'e geldi
Rusya’nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, 707 yolcusu ile Mısır ziyaretinin ardından İzmir’e geldi.
Çoğunluğu Rusya vatandaşı olan turistler, kent merkezindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı ile Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni ziyaret edecek.
Şimdiden rezervasyonlar yapıldı
Öte yandan İzmir'e 68, Çeşme'ye 74 geminin şimdiden rezervasyon yaptırdığı öğrenildi.
Bartın'a gidecek
Son olarak Astoria Grande’nin, gece Bartın'ın Amasra ilçesine hareket edeceği belirtildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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