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İzmir'de sezonun ilk kruvaziyeri Türk kara sularına girdi

İzmir'de sezonun ilk kruvaziyeri Türk kara sularına girdi Yabancı turistlerin ilgi odağı olan İzmir'e yılın ilk kruvaziyeri, 707 yolcu ile geldi. Çoğu Rusya vatandaşı olan turist gemisi gece yarısı Bartın'a hareket edecek.