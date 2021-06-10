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    İzmir'de şiddetli sağanak

    Kentte etkisini gösteren sağanak yağış yolları göle çevirdi.
    • AA
    • 10.06.2021 - 17:15
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 17:19
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    İzmir'de şiddetli sağanak

    İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan güneş, yerini gök gürültülü kuvvetli yağışa bıraktı.

    Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini kapalı mekanlara atmaya çalıştı.

    METEOROLOJİ'DEN SEL UYARISI

    Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceğini açkıkladı. Sağanak sonrası ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.

    Bunun üzerine kentin bazı bölgelerinde şimdiden su birikintileri oluşmaya başladı.

    İzmir de şiddetli sağanak #1

    İzmir de şiddetli sağanak #2

    İzmir de şiddetli sağanak #3

    İzmir de şiddetli sağanak #4

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