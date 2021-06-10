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- İzmir'de şiddetli sağanak
İzmir'de şiddetli sağanak
Kentte etkisini gösteren sağanak yağış yolları göle çevirdi.
- AA
- 10.06.2021 - 17:15
- Güncelleme : 10.06.2021 - 17:19
İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan güneş, yerini gök gürültülü kuvvetli yağışa bıraktı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini kapalı mekanlara atmaya çalıştı.
METEOROLOJİ'DEN SEL UYARISI
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceğini açkıkladı. Sağanak sonrası ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.
Bunun üzerine kentin bazı bölgelerinde şimdiden su birikintileri oluşmaya başladı.