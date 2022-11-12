İzmir'de silah operasyonu:1 gözaltı

Ödemişte bir adrese düzenlenen operasyonda, A.A. isimli şahsın silah zulası ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evini silah müzesine çevire adam polis ekiplerini harekete geçirdi.

İhbar üzerine adrese operasyon düzenleyen Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin dükkanında kuru sıkı tabancaların namlusunu açtığı ve satışını yaptığını tespit etti.

Zulaları bulundu

Adrese düzenlenen operasyonda polis köpeği Ateş, A.A. isimli şahsın sakladığı zulaları bulmakta zorlanmadı.

Suç unsurları ortaya çıktı

Adreste yapılan aramada 3 adet farklı markalarda kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, silah çevirme işleminde kullanılan aparatlar, 1 adet sürgü, 33 adet fişek, 3 adet ravya, 53 gram esrar maddesi ve sentetik ecza malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelinin suç dosyası kabarık

Gözaltına alınan A.A.’nın yapılan incelemede uyuşturucu madde ticaretinden 2 yıl 7 ay hapis cezası nedeniyle aranması olduğu anlaşıldı.

Adliyeye sevk edildi

İHA'nın haberine göre, şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.