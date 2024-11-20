İzmir'de simide zam kapıda: 15 TL'ye çıkıyor

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Yeni yıl yaklaşırken zamlar peş peşe geliyor...

Birçok kaleme zam yapılırken, ekmeğin ardından zamların en çok yansıdığı ürünlerden biri de simit oldu.

Öyle ki simit, ekmek fiyatlarının iki katına çıkar oldu.

İZMİR'DE SİMİDE ZAM

İzmir Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen, yılbaşından itibaren İzmir'de simidin 15 TL olacağını duyurdu.

1 TEMMUZ'DA ZAM YAPILMIŞTI

Simide en son 1 Temmuz'da zam yapılmış ve fiyatı 12,5 TL'ye yükselmişti.

GEREKÇE, MALİYET ARTIŞLARI

Şükrü Erişen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Malumunuz yeni yıla girmekle birlikte işçi ücretlerinden sigortaya, vergilerden yakıta, hammaddelerden kiraya birçok gider kaleminde fiyat artışları oluyor. Vatandaşın ekonomik durumunu göz önüne aldığımızda ürünlere zam yapma taraftarı değiliz ancak üyelerimizi de zamlar karşısında korumak bizim görevimiz." diye konuştu.

BAKANLIK ONAYI BEKLENİYOR

Erişen, “Unun çuvalına yüzde 200 zam geldi biz yüzde 17 zam yapmaya karar verdik. Gereken maliyet hesaplamaları yapıldıktan sonra üst birliğimizin gıda komisyonuna talebimizi ilettik. Ticaret Bakanlığı’ndan onay gelmesinin ardından İzmir Gevreği 15 TL olarak satışa sunulacaktır.” dedi.