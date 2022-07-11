Petrol
104.48
-2.37%
Euro
17.5577
-0.24%
Dolar
17.3291
0.32%
Altın
968.37
0.04%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
361.095
-3.31%
BTXN Coin
7.46
4.04%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    İzmir'de sınırı geçmeye çalışan 447 göçmen yakalandı

    İzmir'de jandarma ekipleri 28 Haziran-7 Temmuz arasında düzenlediği operasyonlarda sınırı geçme hazırlığındaki 447 göçmen yakalandı.
    • 11.07.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 10:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de sınırı geçmeye çalışan 447 göçmen yakalandı

    Türkiye sınırlarında yasa dışı göçle mücadele sürüyor.

    Bu kapsamda İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Haziran-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Menderes, Çeşme, Seferihisar, Foça ve Karaburun'da 13 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi.

    447 göçmen yakalandı

    AA'nın haberine göre operasyonlarda 447 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 5 taksi, 2 bot, 2 bot motoru, 10 can yeleği, 30 litre benzin ile kamyonet ve otomobile el konuldu.

    13 kişi gözaltına alındı

    Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

    Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

    İzmir de sınırı geçmeye çalışan 447 göçmen yakalandı #1

    İzmir de sınırı geçmeye çalışan 447 göçmen yakalandı #2

    İzmir de sınırı geçmeye çalışan 447 göçmen yakalandı #3


    İlginizi Çekebilir

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    Galatasaray'da gündem Serge Aurier
    Futbol

    Galatasaray'da gündem Serge Aurier

    İstanbul Sarıyer'de istinat duvarı çöktü 
    İç Haber

    İstanbul Sarıyer'de istinat duvarı çöktü 

    Görüş Bildir