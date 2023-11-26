AA

İzmir bir kez daha sele teslim oldu...

Sağanak yağmurun şiddetini artırmasıyla kentin cadde ve sokakları adeta göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge halkını uyararak yağmur için önlem alınmasını istedi.

Su baskınları oldu

Ancak belediyenin çalışmaları bir kez daha yeterli olmadı.

Öyle ki, aralıklarla devam eden yağış su baskınlarına neden oldu. Ev ve iş yeri sahiplerinin zorlu mücadelesi bir kez daha başladı.

Deniz ve kara birleşti

Kentteki milyonluk sitelere yakın bölgede deniz suyu taşınca denizle kara adeta birleşti.

Hal böyle olunca sitelerin bahçelerini de su bastı.

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Kanoyla ilerledi

Bir vatandaş da çareyi kano kullanmakta buldu. Gitmek istediği bölgeye kanoyla ulaşan kimliği belirsiz kişi, çevredekiler tarafından kaydedildi.

Trajikomik durum ise sosyal medyada gündem oldu.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)