Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan bir yaşındaki İkbal K.’ye 18 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi kondu.

İkbal bebeğin tek şansı olan zolgensma tedavisi için gereken 1 milyon 819 bin dolar için ise Valilik onaylı kampanya hesabı oluşturuldu.

GECE KULÜBÜNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da bu kampanyaya destek olurken, İkbal bebeğin babası Umut K.’nin gece kulüplerindeki videoları ortaya çıktı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Umut K.’nin gece kulüplerinde özel masalar ayırttığı, içki şişeleri açtırıp çalışanlara para saçtığı anların görüntüleri sosyal medyada da yayılınca vatandaşlar tarafından büyük tepki gördü.

ANNEDEN UYARI: "UMUT K.’YE PARA VERMEYİN"

İkbal bebeğin annesi Hatice K. ise yayınladığı videolarda kesinlikle babaya elden para verilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Hatice K. bir süre önce eşi Umut K. tarafından aldatıldığını, daha sonra da evinden kovularak Adana’da ailesinin yanında yaşamaya başladığını söyledi.

Umut K.’nin elden verilen ve kumbaralardan gelen paraları harcadığını iddia eden Hatice K. şu ifadeleri kullandı:

Savcılığa giderek soruşturma başlattım. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra açıklama yapmak zorunda kaldım. Şu an ailemle zor şartlar altında yaşıyoruz ve mağdurum. Umut K. adına hiçbir şekilde elden para vermeyin. Kumbaralar yapmayın ve stantlara gitmeyin. Sadece Valilik onaylı hesaba aktarım yapabilirsiniz. Bu zaten bloke bir hesap; para girişi var ancak çıkışı yok. Şu an davamız hala devam ediyor. İstediğim tek şey adaletin yerini bulması.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.