İzmir'de SMA'lı bebeğin annesi: Ona görüntüleri sordum

DHA

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşamlarını sürdüren Hatice-Umut Kardeş'in kızları İkbal Kardeş'e 18 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu.

Bunun üzerine ailesi, İkbal bebeğin Zolgensma gen tedavisi için valilik onaylı bağış kampanyası başlattı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

İkbal'in tedavisi için gereken 1 milyon 819 bin dolar için sosyal medya aracılığı ile destek arayan Kardeş ailesine vatandaşlar ile STK'lar yardım etti.

Kampanya süreci devam ederken, birkaç gün önce baba Umut Kardeş'in gece kulübünde eğlendiği anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler eleştirilere neden oldu.

"BENİM KIZIM İÇİN NELER YAPTIĞIMI GÖREN GÖRDÜ"

Yaşananların ardından Umut Kardeş de sosyal medyadan açıklama yaptığı bir video paylaştı.

"Benim kızım için neler yaptığımı gören gördü. Bu saatten sonra bu dünyada yokum ama hakkım hiçbirinize helal değil" diyen Umut Kardeş, paylaşımının ardından yakınları tarafından Tepeköy Mahallesi'ndeki otomobilinde önceki gün saat 22.30 sıralarında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.

Özel bir hastaneye kaldırılan Kardeş, kurtarılamadı.

"UMUT HAKKINDA BİR ŞEY KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Hatice Kardeş, acısının çok taze olduğunu ifade etti.

4 ay önce kızı İkbal ile birlikte Adana'daki ailesinin yanına gittiğini belirten Kardeş, "Umut hakkında bir şey konuşmak istemiyorum. Çünkü acımız daha yeni. Eşimi dün ikindi vakti defnettik" dedi.

"KAMPANYANIN OLUMSUZ ETKİLENMESİNDEN KORKUYORUM"

İkbal'in tedavisi için 1 milyon 819 bin dolar gerektiğini kaydeden Kardeş, şu sözleri sarf etti:

Bu durumdan sonra kampanyanın olumsuz etkilenmesinden korkuyorum. Sonuçta benim çocuğum ölümle savaşıyor. Hastalığı var. Onun da bir an önce Dubai'ye gidip, gen tedavisini alması gerekiyor. Valilik onaylı bağış kampanyası devam ediyor.

"EŞİMDEN AYRI DEĞİLDİM"

SMA Tip 1 hastası İkbal'in kampanyasında henüz yüzde 32'lik kısmın tamamlandığını söyleyen Kardeş, şubat ayında birinci valilik izninin biteceğini belirtip, şöyle konuştu:

Eşimden ayrı değildim. Adana'ya eşimle küserek gelmedim. Bir tartışmamız olmamıştı. Kız kardeşim 20 gün İzmir'de yanımda kalmıştı. Kız kardeşim dönünce onunla dönmek zorunda kaldım. Çünkü yayın açarken İkbal konuşmama izin vermiyordu. İkbal'e bakacak kimse yok. Evde tek başımaydım. Bu yüzden Adana'ya geldim. Tekrar İzmir'e dönmek istedim ama eşim 'Dönme' dedi.

"'KENDİMDE DEĞİLİM, NE YAPTIĞIMI BİLMİYORUM' DEDİ"

Görüntüleri sosyal medyada gördüğünü ve olay günü eşini görüntüleri sormak için aradığını söyleyen Kardeş, şu ifadelerde bulundu:

Umut ile en son olay günü gündüz konuşmuştuk. Ona görüntüleri sordum. 'Kendimde değilim, ne yaptığımı bilmiyorum' dedi. Ondan sonra hiçbir şekilde iletişime geçmedik. Valilik onaylı hesap, bloke hesaptır. Para girişi var ama hiçbir şekilde para çıkışı yok. O paraya hiçbir şekilde erişemeyiz. Kumbaraya atılan paralarla ilgili iddialar var ama kendi gözümle görmedim. Bilmiyorum.

"GÖRÜNTÜLERDEN ETKİLENİP, BÜYÜK İHTİMAL GURURUNA YEDİREMEDİ"