Karabağlar ilçesinde sokak düğünü gerçekleşti. Eğlence sırasında katılımcılar ormanlık alana havai fişek attı. İhbar üzerine gelen ekipler alevleri söndürerek bölgeyi kontrol altına aldı.

Türkiye orman yangınlarıyla günlerdir mücadele ederken İzmir'de beklenmeyen anlar yaşandı.

İzmir Karabağlar ilçesinde akşam saatlerinde sokak düğünü gerçekleşti.

ALEVLER HIZLICA BÜYÜDÜ

Düğün esnasında kutlamalar yapılırken, katılımcıların havai fişeklerle yaptığı gösteri etrafa tehlike saçtı.

Sokak düğünündeki eğlence esnasında ormana doğru atılan havai fişekler yeşillik alanlarda yangın çıkmasına neden oldu.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ormanın yandığını gören vatandaşlar alevlere müdahale ederken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itaiye ekipleri intikal etti.

Ekiplerinin yoğun çabaları sonucu alevler söndürülerek bölge kontrol altına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere ise tepkiler çığ gibi büyüyor.

İzmir'de sokak düğününde ormana doğru havai fişekler atıldı. VİDEO



