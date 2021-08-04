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    İzmir'de sokak düğününde ormana doğru havai fişekler atıldı

    İzmir'de sokak düğününde ormana doğru havai fişekler atıldı

    Karabağlar ilçesinde sokak düğünü gerçekleşti. Eğlence sırasında katılımcılar ormanlık alana havai fişek attı. İhbar üzerine gelen ekipler alevleri söndürerek bölgeyi kontrol altına aldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 00:32
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 00:34
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    Türkiye orman yangınlarıyla günlerdir mücadele ederken İzmir'de beklenmeyen anlar yaşandı.

    İzmir Karabağlar ilçesinde akşam saatlerinde sokak düğünü gerçekleşti.

    ALEVLER HIZLICA BÜYÜDÜ

    Düğün esnasında kutlamalar yapılırken, katılımcıların havai fişeklerle yaptığı gösteri etrafa tehlike saçtı.

    Sokak düğünündeki eğlence esnasında ormana doğru atılan havai fişekler yeşillik alanlarda yangın çıkmasına neden oldu.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Ormanın yandığını gören vatandaşlar alevlere müdahale ederken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itaiye ekipleri intikal etti.

    Ekiplerinin yoğun çabaları sonucu alevler söndürülerek bölge kontrol altına alındı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülere ise tepkiler çığ gibi büyüyor.

    İzmir'de sokak düğününde ormana doğru havai fişekler atıldı. VİDEO

    İzmir de sokak düğününde ormana doğru havai fişekler atıldı #1

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