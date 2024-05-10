AA
Düzensiz göçle mücadele sürüyor...
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında 1-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, yasa dışı geçiş hazırlığı yaptıkları belirlenen 373 düzensiz göçmeni yakaladı.
37 göçmen kaçakçısı yakalandı
Ekipler, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 37 şüpheliyi gözaltına aldı.
17'si tutuklandı
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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