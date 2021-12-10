İzmir'de stokçuluk yapan otomotiv bayine para cezası

Otomotiv bayilerinin son zamanlarda yaptığı stokçuluk üzerine Haksız Fiyat Değerlendirme kurulu harekete geçti. İzmir'deki bir bayiiye 545 bin 550 liralık idari para cezası uygulandı.

Otomomobil satışı yapan şirketler, 'piyasada araç kalmadığı' gerekçesiyle çok sayıda sıfır araçları saklayarak stok yapmaya başladı.

Böylelikle sıfır araçların satılamaması ikinci el araç fiyatlarının yükselmesine sebep oldu.

Özellikle de son zamanlarda yaşanan bu durum üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin uyarıda bulundu.

Stokçuluk yapanlara en ağır cezaların verileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun bedelini ağır ödeyecekler." ifadesini kullandı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bu kez ise Ticaret Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Bakanlık tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suiistimallerin yakından takip edildiğini belirtti.

İZMİR'DEKİ BAYİYE REKOR CEZA

"Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alınmakta ve Bakanlığımızca mevzuat çerçevesinde tüm imkanlar seferber edilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun, İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdiği bildirildi.