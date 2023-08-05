İzmir'de su kesintisine çözüm arayışları: Günlerce akmıyor, sorun altyapıyla ilgili Günlerdir susuz kalan İzmirliler, musluklardan uzun süredir su akmadığına şahit olduklarını söyledi. Vatandaşlar soruna kalıcı çözüm isterken, "2 günde bir gelse ona da razıyız" dedi.

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AA

İzmir, özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte su sorunuyla anılıyor.

Kentin turistik ilçelerinden biri olan Dikili'de yaşanan su sıkıntısına tankerlerle çözüm aranıyor.

Uzun süreli kesintilerin yaşandığı Denizköy Mahallesi sakinleri, sorunun kalıcı olarak çözülmesini bekliyor.

Dikili'de sahil kenarında yer alan ve kışın ortalama 80 civarında hane insanın yaşadığı mahallenin nüfusu yaz aylarında katlanarak artıyor.

İzmir'de çözülemeyen su sıkıntısı

Su kaynaklarının yetersizliğinin yanında sıcakta artan tüketimle şebeke basıncının düşmesi nedeniyle mahalleye düzenli olarak su verilemiyor.

Mahalle sakinleri, günler süren su kesintilerine çare bulunmasını talep ediyor.

Bölgede 30 yıldır ikamet ettiğini belirten Mehmet Ali Okatan, su konusunun mahalle için yıllardır sorun olduğunu, nüfus arttıkça sorunun daha da büyüdüğünü söyledi.

Altyapıyla ilgili sorun var

Suların gün içinde sürekli kesildiğine, musluklardan günlerce su akmadığına şahit olduklarını belirten Okatan, altyapıyla ilgili bir sorun olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

"2 günde bir gelse ona da razıyız"

İZSU'nun tankerlerle getirdiği suyu depolara boşaltarak şebekeye verdiğini, bu sayede mahallenin bir bölümünde suların aktığını anlatan Okatan, bu önleme rağmen alçak kotta yer alan birçok eve su verilemediğini ifade etti.

Tankerle taşınan suyun da adil dağıtılmadığını savunan Okatan şöyle dedi:

Bütün evlerde depolar var. Su, gelsin depolarımızı doldurur ihtiyacımızı gideririz. 2 günde bir gelse ona da razıyız.

Tankerlerle taşınıyor

Ali Nusret Kiter, su sorununun yıllardır yaşandığını, önceki yıllarda haberlere konu olmasıyla geçici çözüm bulunduğunu anlattı.

Kesintilerin devam ettiği mahalleye her gün 10-12 tankerle ortalama 250 ton civarında suyun getirildiğini aktaran Kiter, buna rağmen susuzluğun sürdüğünü dile getirdi.

Nüvit Çakır, mahallede sakinlerinin susuzluğa kendi önlemleriyle çare aradığını, tankerle su satın alarak evlerindeki depoları doldurmaya çalıştığını anlattı.

İZSU: Şebeke basıncı düşüyor

İZSU'dan yapılan yazılı açıklamada ise yaz aylarında artan nüfus nedeniyle su tüketimi artan bölgede şebeke basıncının düştüğünü, özellikle yüksek kesimlerde su kesintileri yaşandığı belirtildi.

"Su kesintileri minimum seviyeye inecek"

Ekiplerin Denizköy bölgesinde su kesintilerinin önüne geçmek için çalıştığının aktarıldığı açıklamada şöyle denildi: