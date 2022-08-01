Dikili’deki su sorunu nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak aralarına götürülen tankerlerden su almak için yarışan bölge halkı, birbiriyle kavgaya tutuştu.

İzmir'in Dikili ilçesinde yaklaşık 5 gündür yaşanan su kesintisi, bölge sakinlerini canından bezdirdi.

Sıcaklığın gittikçe arttığı bölgede vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarını bile gideremez hale geldi.

Tartışma çıktı, birbirlerine girdiler

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dikili Belediyesi soruna bir türlü çözüm bulamazken, su ihtiyacı için tanker önünde kuyruk oluşturan öfkeli vatandaşlar, ellerindeki bidonlarla birbirleriyle tartışmaya başladı.

Su sırası yüzünden tartışmaya başlayan vatandaşlar daha sonra birbirine girdi.

Birbirine küfür ve hakaretler savuran bölge halkının kavgası bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

İzmir'de su sorunu yaşanan bölgede tankerin önünde birbirlerine girdiler ViDEO

İzmirli bıktı

Öte yandan, CHP'li Dikili Belediyesi'nin bölgeye günlerdir su vermemesi İzmir halkını isyan noktasına getirdi.

Konuyu mahkemeye taşıyacaklarını ifade eden bazı vatandaşlar, "Bıktık artık" tepkisinde bulundu.