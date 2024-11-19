İzmir'de su tarifelerine yeni düzenleme: Yüzde 30 zam yapıldı

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Sık sık su kesintileriyle gündem olan İzmir'de yeni yıl zamla geliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU) 2025 bütçesi duyuruldu.

İZMİRLİLER YENİ YILA ZAMLA GİRECEK

Açıklanan bütçe ile birlikte suya yapılacak zam oranı da belli oldu.

İZSU'nun 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı’nda, kurumun gelir ve giderleri kalem kalem açıklandı.

YÜZDE 30 ZAM GELDİ

Taslakta İzmir’de su tarifelerine yapılacak zam oranı yüzde 30 olarak açıklandı.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Zamlı tarife, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

METREKÜP FİYATLARI

Buna göre; 0-4 metreküp 24,85’ten 32,31 TL’ye, 5-10 metreküp 48,04’den 62,45 TL’ye, 11-20 metreküp 61,43’ten 79,86 TL’ye ve 21 metreküp üstü ise 115,03’ten 149,54 TL’ye çıkacak.

5 AY ÖNCE YÜZDE 45 ZAM YAPILMIŞTI

Haziran ayında İZSU Genel Müdürlüğü’nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, su ve atık su tarifelerindeki ücretlerde düzenleme yapılmıştı.

Yapılan düzenlemeyle su ücretlerinde 1 Temmuz 2024 yılından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 45 zam gerçekleşmişti.