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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 18 Temmuz Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 18.07.2022 - 09:51
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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    ALİAĞA: YUKARI ŞAKRAN

    18.07.2022 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    ALİAĞA: ÇITAK

    18.07.2022 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    ALİAĞA: B.HAYRETTİN PAŞA, FATİH

    18.07.2022 saat 09:40 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

    BERGAMA: ERTUĞRUL

    17.07.2022 saat 14:15 ile 15:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

    KARŞIYAKA :ŞEMİKLER

    18.07.2022 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    KINIK: ELMADERE

    09.07.2022 saat 13:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

    MENDERES HÜRRİYET, GÖRECE CUMHURİYET

    18.07.2022 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

    ÖDEMİŞ: KAYMAKÇI

    15.07.2022 saat 21:00 ile 18.07.2022 saat 23:30 arasında yaklaşık 3 gün 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

    ÖDEMİŞ: BAYIRLI, BEYAZITLAR, DOLAYLAR, GÖLCÜK, KÜÇÜKAVULCUK, MURSALLI, OCAKLI, OĞUZLAR

    18.07.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

    ÖDEMİŞ: ÇAĞLAYAN

    18.07.2022 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

    İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA

     


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