İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 19 Temmuz Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

ALİAĞA:FATİH

18.07.2022 saat 21:50 ile 19.07.2022 saat 10:30 arasında yaklaşık 12 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

ALİAĞA:HACIÖMERLİ

19.07.2022 saat 08:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK: FATİH

19.07.2022 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ: KAYMAKÇI

15.07.2022 saat 21:00 ile 19.07.2022 saat 23:30 arasında yaklaşık 4 gün 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ: GÖLCÜK, ÇOBANLAR, ARTICAK, OVACIK, TEKKE, BOZDAĞ

19.07.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.