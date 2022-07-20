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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 20 Temmuz Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 20.07.2022 - 09:48
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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek?

    Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    BAYRAKLI: BAYRAKLI, FUAT EDİP BAKSI, ÇİÇEK, ALPASLAN

    20.07.2022 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    BORNOVA: EVKA 3, BELİRSİZ(BORNOVA)

    20.07.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

    BORNOVA: KIZILAY

    20.07.2022 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

    BORNOVA: ERZENE

    20.07.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    KARŞIYAKA: YALI

    20.07.2022 saat 08:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    ÇEŞME: YALI

    19.07.2022 saat 09:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

    KARABURUN: MORDOĞAN

    20.07.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    KONAK: GÜNEŞ, GÜZELYURT, KESTELLİ, KONAK, YENİGÜN

    20.07.2022 saat 08:55 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

    ÖDEMİŞ: KAYMAKÇI

    15.07.2022 saat 21:00 ile 20.07.2022 saat 08:00 arasında yaklaşık 4 gün 11 saat su kesintisi olacaktır.

    İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA

    İzmir de sular ne zaman gelecek? 20 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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