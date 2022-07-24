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- İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
- 24.07.2022 - 09:02
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.
İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
BERGAMA: MALTEPE
24.07.2022 saat 15:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA: BAHRİYE ÜÇOK
24.07.2022 saat 08:50 ile 09:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ:GÜNLÜCE
23.07.2022 saat 22:40 ile 24.07.2022 saat 11:00 arasında yaklaşık 12 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ: KONAKLI
24.07.2022 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
URLA: ŞİRİNKENT, KALABAK, YENİCE, YELALTI
23.07.2022 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
URLA: CAMİATİK
23.07.2022 saat 12:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.