İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 25 Temmuz Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

ALİAĞA:KURTULUŞ

25.07.2022 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA: KOZAĞAÇ

25.07.2022 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME: ÇİFTLİK

25.07.2022 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ: ÇANDARLI

25.07.2022 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA: YENİBAĞARASI

25.07.2022 saat 11:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ: BOZDAĞ

25.07.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası

İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA