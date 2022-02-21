İzmir'de suya zam geldi

İzmir'de 1 Mart’tan itibaren suya yüzde 30 zam yapılması kararı alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyonla mücadele kapsamında halkın üzerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmek için su faturalarında indirim çağrısı yapmıştı.

Erdoğan, AK Parti belediye başkanlarına seslenerek su faturalarında KDV indirimi oranında, yani yüzde 7 indirim yapmalarını istemişti.

Bu çağrı üzerine AK Partili belediyeler kimisi yüzde 7, kimisi ise imkanları ölçüsünde daha çok indirime giderken muhalefet belediyelerinin ne yapacağı merak konusu olmuştu.

İzmir'de İZSU Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurulu, Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.

Yeni su tarifelerinin maliyet artışları nedeniyle güncellendiği bildirilerek yeni tarife düzenlemesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin onayına sunuldu.

SUYA YÜZDE 30 ZAM YAPILDI

AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu ile geçen yeni tarifeye göre, artış oranı bazı abone türleri hariç yüzde 30 oldu.

ZAM YAPILMAYACAK TARİFELER

Özellikle sosyal yardım kapsamındaki dar gelirli aileler, şehit aileleri ve gazilere belirlenecek oranda “insani su kullanım hakkı” çerçevesinde ücretsiz su verilmesine ilişkin düzenleme getirildi.

Ayrıca bu grubun yer aldığı tarifenin ilk kademesine zam yapılmayacak. İZSU, konut dışı aboneliklerde 0-10 metreküp arasındaki tüketimi kapsayan birinci kademeye zam yapmayarak küçük esnafın desteklenmesini sağlayacak.

Tarım ve hayvancılığı desteklemek adına köylerdeki ilk kademe miktarı 0-10 metreküpten 0-20 metreküpe yükselecek. Yeni tarife, mart ayından itibaren geçerli olacak. Mart ayından sonra her ay su tarifeleri ÜFE’ye göre şekillenecek, ÜFE’deki artış su tarifelerine de yansıyacak.

Mart ayından itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, halihazırda 7,56 lira olan 1 metreküp su ve atık su satış fiyatı konutta 10 metreküpe kadar 9,83, 11-20 metreküp arası 11,70, “21 metreküp” ve üzeri kullanımlarda ise 21,89 olarak uygulanacak. Konut dışı aboneliklerde ise kademeli tarife sistemine geçilerek, birinci kademe tarifede herhangi bir fiyat artışı uygulanmayacak.

AK PARTİ VE MHP GRUPLARINDAN TEPKİ

AK Parti’li meclis üyesi Fikret Mısırlı, su zammının faturaları 3 katı yansıyacağını dile getirerek AK Parti grubu olarak bu artışları tasvip etmediklerini söyledi. CHP’li meclis üyesi Bülent Sözüpek de ülke genelindeki zamlar nedeniyle İZSU’nun yaptığı zammın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, “Son dönemlerde belli atraksiyonlar oldu, zamlar geldi ama müdahaleler de var. Su zammı yapılmayıp biraz beklenip ötelenseydi olmaz mıydı? Büyükşehir, bu olağanüstü toplantıyı yapmayıp zammı öteleseydi olmaz mıydı?” diye sordu.

UYGULANACAK ÖZEL TARİFELER

Özellikle dar gelirli, yardıma ihtiyaçlı olduğu tespit edilen vatandaşlara, şehit ailelerine ve gazilere genel uygulamalardan daha yüksek miktarda ücretsiz su verilecek.

10 metreküpe kadar kullanımın 5’te 1’i, 10 metreküpün üstündeki kullanımlarda ise tüketimin 2 metreküpü ücretsiz verilecek. Bu gruptaki tarifelerin ilk kademesine zam yapılmayacak ve eski tarifeler üzerinden ücretlendirilecek. Konut dışı aboneleri desteklemek amacıyla daha önce kademe olmayan konut dışı tarifeler yeni düzenlemeyle birlikte kademeli olarak fiyatlandırılacak.

Konut dışı aboneliklerde birinci kademe 0 - 10 metreküp olacak şekilde düzenlenerek bu tarifeye herhangi bir fiyat artışı uygulanmayacak. Bununla birlikte tarım ve hayvancılıkla uğraşan aboneleri desteklemek amacıyla köy ve beldelerde 0-10 metreküp olan ilk kademe 0-20 metreküp olarak uygulanacak.

Böylelikle bu bölgelerde yaşayan aboneler daha fazla suyu daha uygun fiyatla kullanabilecek.