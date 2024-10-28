Haberler



Gündem



İzmir'de takıntılı olduğu kızı takip etti, darp edip bıçakladı

İzmir'de takıntılı olduğu kızı takip etti, darp edip bıçakladı İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, takıntılı olduğu komşuları olan genç kızı takip edip boynundan bıçakla yaralayarak darp etti.