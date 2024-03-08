İzmir'de taksici cinayeti! Sanığa Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Geçtiğimiz ay bindiği taksiciye silahla saldıran ve ölümüne neden olan sanık, indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet ile 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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ensonhaber.com

İzmir'de yaşanan taksici cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

Bugün görülen duruşmada karar çıktı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 yaşındaki sanık Delil Aysal'a cezada indirim uygulamadı.

'Nitelikli öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'nitelikli yağma' suçundan 14 yıl 10 ay ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan 2 yıl 10 hapis cezası verildi.

"Ceza sorumluluğunun tam olduğu görülmüştür"

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince hazırlanan cezai ehliyet raporunda, şu bilgilere yer verildi:

"Şahsın ceza sorumluluğunu etkileyecek düzeyde bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanamadığı, suç tarihinde şahsın işlediği iddia edilen fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabildiği ve bu fiillerle ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu, dolayısıyla işlediği iddia edilen suçlara yönelik ceza sorumluluğunun tam olduğu görülmüştür."

Ne olmuştu?

44 yaşındaki taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı aracına almıştı.

Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı.