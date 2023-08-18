İzmir'de tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü Tire ilçesinde 30 yaşındaki T.H., tartıştığı arkadaşı 27 yaşındaki Murat Soydan'ı bıçaklayarak öldürdü.

DHA

İzmir'de Tire’nin İhsaniye Mahallesi, Köşk Caddesi'nde Murat Soydan ile kaldırımda yürürken karşılaştığı arkadaşı T.H. arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

T.H., yanındaki bıçak ile Soydan'ı yaraladı.

Ekipler sevk edildi

Soydan, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarılamadı

Murat Soydan, ambulansla kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alındı

Polis, kaçan T.H.'yi kısa süre sonra yakalayıp, gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.