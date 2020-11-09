İzmir’de taşınma ücretleri belirlendi: En yüksek fiyat 2 bin lira

İzmir’de taşınma ücretleri belirlendi: En yüksek fiyat 2 bin lira

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, alınan kararla taşınma ücretlerinin sabitlendiğini belirterek, "İzmir Esnaf Odamız, taşınma ücretlerini gözetim altında saatlik taşınmaları yarı fiyata indirdi" dedi.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim Cuma günü 6.6 büyüklüğündeki depremde çok sayıda binada hasar meydana gelirken, riskli binalarda oturanlar ise taşınmaya başladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taşınma ücretlerinin sabitlendiğini söyledi.

“YARI FİYATI İNDİRDİ”

Köşger, "Tam bir birlik ve dayanışma ruhuyla depremzede hemşehrilerimizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. İzmir Esnaf Odamız, aldığı kararla deprem boyunca taşınma ücretlerini hem normalin altında bir rayice bağladı hem de gözetim altında saatlik taşınmaları yarı fiyata indirdi." ifadelerini kullandı.

EN YÜKSEK FİYAT 2 BİN LİRA

Merkezde bulunan hasarlı binalarda geçerli taşınma ücretleri 1+1 dairelerde 1200, 2+1 dairelerde 1500 ve 3+1 dairelerde 2000 lira olarak belirlendi.