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    İzmir'de tefecilik operasyonu: 2 gözaltı

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik, polis ekiplerince gerçekleşen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 11.11.2021 - 18:11
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    İzmir'de tefecilik operasyonu: 2 gözaltı

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu Y.A. ve M.A.'nın ilçede tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıklarını belirledi.

    Harekete geçen ekipler, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir'in Ödemiş ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

    ÇOK SAYIDA SENET VE ÇEK ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda, 53 adet senet, 2 adet çek, 2 adet boş senet koçanı ve 41 bin 100 lira nakit para ele geçirildi.

    Olayla ilgili Y.A. ve M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    İzmir de tefecilik operasyonu: 2 gözaltı #1

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