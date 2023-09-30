İzmir'de TEKNOFEST'e yoğun ilgi! Araç kuyrukları havadan görüntülendi... Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 4. gününde de İzmirlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. TEKNOFEST'e giden yolda oluşan uzun araç kuyrukları havadan kayda alındı.

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İHA

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST tüm heyecanıyla devam ediyor.

TEKNOFEST, İzmir'de Havacılık, Uzay ve Teknoloji alanlarında düzenlenen gösteriler, yarışmalar ve aktiviteler ile kapılarını açtı.

4. günde de yoğun ilgi

İzmir Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, 4. gününde de yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

İzmirliler hafta sonunu da fırsat bilerek etkinlik alanında yoğunluk oluşturdu.

TEKNOFEST yolunda araç kuyrukları

İzmir Çevreyolu ve özellikle Bayraklı istikametinden Çiğli yönüne giden Anadolu Caddesi’nde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ağır akan trafikte zaman zaman da kazalar meydana geldi.

Yaşanan trafik yoğunluğu ise havandan görüntülendi.

Yarın son gün

Festivalin ilk gününden bu yana İzmirlilere duygu dolu ve heyecanlı anlar yaşatan Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar Akıncı, Aksungur, Bayraktar TB2, Hürkuş, Paramotor, Gyrocopter, BEL-429 (Üzüm Salkımı), S-70 (Çelik Kanatlar), Paramotor, AB-412 (SGM), T-129 Atak Helikopteri gökyüzünde gösteriler sunmaya devam edecek.

Öte yandan, bu yılın son festivali olan İzmir TEKNOFEST yarın itibariyle sona erecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)