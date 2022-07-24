İzmir'de termometreler 38 dereceyi gösterirken Kordon boyu boş kaldı

Sıcaklığın 38 derecek olduğu kentte Kordon Boyu, pazar günü olmasına rağmen boş kaldı. Çocuklar, süs havuzunda serinlemeyi tercik ederken Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü vatandaşları uyardı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurt genelinde yüksek sıcaklıklar etkisini göstermeye devam ediyor.

Öte yandan Meteoroloji yetkilileri, sıcak havaların hafta sonuna kadar devam edeceğini belirtti ve İzmirlileri güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sıcaklığın 38 dereceyi bulduğu İzmir'de de özellikle öğle saatlerinde sokak ve caddelerdeki yoğunluğun azaldığı gözlendi.

Kordon boyu boş kaldı

Bunaltıcı hava nedeniyle pek çok kişi dışarı çıkmak yerine klimalı ortamları tercih etti. Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle İzmir'in incisi Kordon Boyu, pazar günü olmasına rağmen boş kaldı.

Sahil kesimlerine gidemeyip kentte dışarıda vakit geçiren çok sayıda vatandaşın gölgelik alanlara sığındığı görüldü.

İzmir’de 38 derece sıcakta sokaklar ve kordon boyu boş kaldı VİDEO

Çocuklar süs havuzunda serinledi

Bazı çocuklar Konak Meydanı'ndaki süs havuzunda girerek serinlemeye çalıştı. Çocuklar elektrik sisteminden kaynaklı kaçak tehlikesine rağmen süs havuzunda yüzerek serinledi.

Havuz çocukların adeta oyun alanına dönüştü. Konak Meydanı'nın simgesi güvercinlerin de süs havuzlarına doluştu.

Meteoroloji'den İzmirlilere uyarı

İzmir'de Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine seyrettiği bildirdi.

Sıcak hava dalgasının etkili olduğunu belirten Meteoroloji yetkilileri, İzmirlileri güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sıcak hava dalgasının bir sonraki hafta sonuna kadar devam edeceği belirten Meteoroloji yetkilileri, ağustos ayının ilk haftası sıcaklıklarda düşüş beklendiği kaydetti.

DHA'nın haberine göre; kentte Meteoroloji'den gelen uyarıda vatandaşların bol su tüketmeleri gerektiğinin altı çizilirken piknik yapacak kişilerden olası yangınlara karşı dikkatli olmaları istendi.