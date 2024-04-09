İzmir’de terör operasyonu! 7 ayda 238 terör şüphelisi tutuklandı Terör örgütlerine yönelik son 7 ayda düzenlenen 420 operasyonda 1071 şüpheli gözaltına alındı, 238’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Teröre ve teröristlere geçit yok...

Bu kapsamda güvenlik güçleri kırsal alanlarda olduğu gibi kent merkezlerinde de operasyonlarını sürdürüyor.

Terörle mücadelede İzmir'de de önemli bir başarı elde edildi.

Bin 71 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından son 7 ayda terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 420 operasyon gerçekleştirildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen bin 71 şüpheli, polis ve jandarmanın düzenlediği operasyonlarda gözaltına alındı.

5 ayrı eli kanlı terör örgütü

309’u PKK/KCK, 479’u FETÖ/PDY, 145’i DEAŞ, 127’si DHKP-C ve MLKP, 11’i de terör örgütlerine finans sağladığı tespit edilen şüphelilerden bazıları, jandarma ve polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğerleri ise adliyeye sevk edildi.

238 tutuklu

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 238’i ise tutuklandı, 561’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)