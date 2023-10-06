İzmir'de terör operasyonu! HDP il eş başkanları ve ilçe eş başkanı gözaltına alındı Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, HDP İzmir İl eş başkanları ve Buca İlçe Başkanı gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Yurtta teröre destek verenlere geçit verilmiyor. Güvenlik güçleri bu kapsamda denetimleri sıklaştırıyor. Yapılan operasyonlarla her geçen gün bir yeni operasyona imza atılıyor. Bu kez operasyonun adresi İzmir oldu. 3 şüpheliye operasyon İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde operasyonun düğmesine bastı. 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi. HDP il eş başkanları ve ilçe eş başkanı gözaltına alındı Adreslere gerçekleştirilen operasyonda, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)