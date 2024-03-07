İzmir'de terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı Kent genelinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişi yakalandı.

AA

Terörle mücadele son sürat devam ediyor...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapan ve cezaevindeki örgüt mensuplarına para yatırdıkları öne sürülen 6 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alındılar

Terör örgütü MLKP ve TKP/ML'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında da sosyal medya hesaplarından örgütü ve mensuplarını övücü nitelikte paylaşım yaptıkları suçlamasıyla 3 kişi, ayrı bir operasyonla gözaltına alındı.

Dijital materyallere el konuldu

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)