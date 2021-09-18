İzmir'de tır ile otobüs çarpıştı: 12 yaralı

Aliağa ilçesinde tır ile otobüsün çarpışması sonucunda 12 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılanların arasında bulunan otobüs şoförünün ise hayati tehlikesi bulunuyor.

İzmir’in Aliağa ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.

İ.Y. yönetimindeki tır, Aliağa istikametine seyir halinde olduğu sırada, Barbaros Mahallesi istikametinden gelen A.S. idaresindeki belediye otobüsü ile çarpıştı.

Gerçekleşen kazada sürücüler İ.Y İle A.S ve otobüs içerisinde bulunan 10 yolcu yaralandı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Menemen ve Aliağa Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan belediye otobüsünün sürücüsü A.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.